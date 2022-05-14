بالفيديو.. استشارية: فيروس الورم الحليمي منتشر عالميا ويصيب النساء والرجال

الرياض(صدى):

أكدت استشارية جراحة أورام النساء الدكتورة إيمان الشهري، أن فيروس الورم الحليمي منتشر عالميا ويصيب النساء والرجال، لافتة إلى أن أخطر أنواعه يسبب السرطان و80٪ من البشر قد يتعرض له.

وقالت الدكتورة إيمان الشهري، خلال برنامج “120” عبر قناة “الإخبارية”، أن فيروس الورم الحليمي هو مجموعة من الفيروسات وقد يتضمن 100 نوعًا، وهناك أنواع أقل خطورة وأنواع أكثر خطورة تسبب السرطانات.

وأشارت إلى أن طريقة الإصابة تكون عن طريق الملامسة بالجلد للمصاب بالعدوى، مضيفة أن فيروس الورم الحليمي هو المسبب لسرطان عنق الرحم لدى النساء بنسبة 99%، فيما قد يسبب سرطان فتحة الشرج، أو سرطان الفم والحنجرة، كما قد يسبب اعتلالات غير سرطانية.