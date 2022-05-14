طبيب يخدع 25 امرأة بزرع عصا مصاصة تحت الجلد

وكالات(صدى):

خدع طبيب مزيف في فنزويلا 25 امرأة ونهب أموالهن؛ من خلال زرع عصا مصاصة بلاستيكية تحت جلودهن بزعم أنها وسائل منع حمل متطورة.

واكتشفت الجهات الأمنية أنه قام بتزوير شهادته الطبية وكانت لديه فكرة عن الإجراءات الطبية، حيث أجرى عمليات زرع المصاصات تحت الجلد بنفسه.

وأدعى أن تلك العملية إجراءً فعليًا لمنع الحمل يتضمن قضبان بلاستيكية صغيرة يتم زرعها تحت جلد الجزء العلوي من الذراع.

وتمكن الطبيب المزيف من خداع النساء بتلك الطريقة وهو ما أسفر عن حملهن بعد ذلك، فيما ألقت السلطات القبض عليه بتهمة الاحتيال.