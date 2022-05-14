رجل ينتحل شخصية زعيم كوريا الشمالية خلال الانتخابات الاسترالية

سول(صدى):

انتحل رجل شخصية زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال فعالية تابعة للحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ما تسبب في تعطيل الفعالية.

ودخل “المنتحل” إلى موقع الفعالية الانتخابية وبدأ في التحدث إلى وسائل الإعلام الحاضرة ثم عرَّف نفسه لاحقًا باسم «هوارد إكس» Howard X.

وقاطعه نيك كريفي، مساعد رئيس الوزراء الأسترالي، قائلاً: “عفواً، عليك المغادرة هذا أقبح شيء رأيته في أي حملة انتخابية”.

ورد “المنتحل” على نيك كريفي قائلاً: “معذرة، أنت لا يحق لك أن تأمر القائد الأعلى بما يجب أن يفعله، أنا أدعم جلاديس ليو ثم غادر المنتحل مكان الفعالية بعد مدة وجيزة”.

واشتهر هوارد إكس بانتحاله شخصية كيم جونغ أون والذي اعتقل سابقًا واستُجوب في عام 2018 عند وصوله إلى سنغافورة قبل أيام من قمة بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.