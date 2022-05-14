بالصور.. ظهور سيارة رينو ديو الكهربائية الصغيرة الجديدة

باريس(صدى):

أعلنت مجموعة رينو الفرنسية أنها ستطرح سيارة “ديو” الكهربائية صغيرة الحجم ذات المقعدين للتنقل في المملكة المتحدة؛ حيث ستطلق العلامة التجارية Mobilize سيارة Duo في النصف الثاني من عام 2023 المقبل كجزء من خطة توسعية تشمل جميع خدماتها في التنقل النظيف.

وتعد سيارة “ديو” هي الخليفة الروحية لسيارة رينو تويزي ومن المتوقع أن تكون مطلوبة من قبل شركات تأجير السيارات سواء المملوكة لشركة رينو نفسها ، بما في ذلك Zity ، أو المشغلين الآخرين الذين يبحثون عن سيارات منخفضة التكلفة لضمها لأسطول التنقل الخاص بهم، لم تذكر رينو حتى الآن الجمهور المستهدف من سيارتها “ديو” الجديدة.

وفي وقت سابق، ذكرت رينو إن Duo ستكون متاحة للعملاء عن طريق استخدام خدمة الاشتراكات وهو تصريح ما زال مبهم يفتقر للتفاصيل، وهل هو يستهدف النقل العام أم شركات القطاع الخاص؛ حيث صرحت فيدرا ريبيرو ، مديرة العمليات في Mobilize ، في عرض تقديمي للشركة: “تعتبر Duo إنجازًا كبيرًا في التنقل بالأجرة” مشيرة إلى أن ديو ستخفض تكاليف التشغيل بنسبة 35٪ مقارنة بسيارة ذات أربعة مقاعد قياسية.