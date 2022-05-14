إيطاليا توقف سعوديًا بتهمة الإضرار بمَعلم سياحي شهير

روما(صدى):

أوقفت السلطات الأمنية الإيطالية “سعوديًا” بتهمة التسبب بأضرار في مَعْلم تاريخي وسياحي شهير بقيادة سيارة فاخرة من نوع “مازيراتي” على السلالم الإسبانية.

وقاد “السعودي” الذي تم إيقافه سيارة مستأجرة فاخرة على المعلم الأثري نهاية الأسبوع الماضي، وتم التعرف عليه من خلال صور شركة تأجير السيارات.

وتسببت السيارة في حدوث كسور في الدرجتين الـ16 و29، مضيفة أنه تمت إعادة تركيب بعض قطع الرخام بشكل مؤقت للسماح بفتح المنطقة لعبور المشاة.

ووجهت السلطات الإيطالية له تهمة إلحاق أضرار جسيمة بالتراث الثقافي والآثار في البلاد، ويتوقع أن يتم تحميله تكاليف الأضرار، بحسب صحيفة “سبق”.

تجدر الإشارة إلى أن تلك السلالم تعد من المعالم الأثرية والسياحية الشهيرة في إيطاليا، وهي تصل بين دوار إسبانا وساحة ترينيتادي مونتي، وتضم 135 درجة ويعود بناؤها إلى القرن السابع عشر.