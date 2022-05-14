شاهد.. عائلة تصور النهاية المأساوية لأب قفز للغطس

مدريد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة قفز “أب” هولندي للغطس من قمة جبل شاهق أثناء قضائه عطلته مع عائلته في إسبانيا؛ لتنتهي حياته أمام أسرته.

والتقطت زوجته وابنته مقطع الفيديو من قارب قريب حيث كان يستعد للغطس لمسافة 100 قدم في Malgrats Islands الإسبانية، والتي تحظى بشعبية بين المصطافين.

وسقط “الأب” بسرعة عالية وأسفله صخور حادة وخشنة قبل أن يصطدم بالمياه مطلقاً صرخة مرعبة، لتصرخ زوجته أيضًا بعد رؤيتها المشهد.

وتم العثور على جثة الرجل الذي لم يتم التعرف على هويته على الفور في الماء بعد عمليات بحث وغوص.