‏آبل تختبر أجهزة آيفون المزودة بمنفذ USB-C

وكالات(صدى):

تعكف شركة آبل على اختبار نماذج آيفون المستقبلية التي تستبدل منفذ الشحن الحالي Lightning بمنفذ USB-C، وهي خطوة يمكن أن تساعد الشركة في التوافق مع اللوائح الأوروبية التي تلوح في الأفق.

وتطور الشركة محول من شأنه أن يسمح لأجهزة آيفون المستقبلية بالعمل مع الملحقات المصممة لمنفذ Lightning الحالي، ولن يحدث ذلك حتى عام 2023 على أقرب تقدير. وتخطط الشركة للاحتفاظ بمنفذ Lightning للنماذج الجديدة لهذا العام.

وتعمل الشركة على تبسيط مجموعة أجهزة الشحن التي تستخدمها أجهزتها المختلفة من خلال الانتقال إلى USB-C، فيما تعتمد معظم أجهزة آيباد وماك على USB-C بدلاً من Lightning. ويعني هذا أنه لا يمكن لعملاء آبل استخدام شاحن واحد لأجهزة آيفون وآيباد وماك، وهو أمر غريب بالنظر لميل آبل إلى البساطة. بينما تستخدم أجهزة الشحن اللاسلكية لكل من آيفون و Apple Watch منفذ USB-C.

وينتج عن هذه الخطوة، التي تنبأ بها المحلل مينغ تشي كو أيضًا، فوائد ومشاكل، وربما تخلق ارتباكًا للعملاء. وتعد شواحن USB-C أكبر قليلاً من شواحن Lightning. ولكن يمكن أن توفر سرعات شحن ونقل بيانات أسرع، وتتوافق المنافذ الجديدة مع العديد من أجهزة الشحن الحالية للأجهزة غير التابعة لشركة آبل، مثل هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية.