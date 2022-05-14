ارتفاع الرخص التجارية لنشاط الفنادق في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، أن الرخص التجارية الصادرة من الوزارة سجلت ارتفاعا ملحوظا وأبرزها الرخص الصادرة لنشاط الفنادق التي سجلت صعودا 100%.

وارتفعت الرخص الصادرة للفنادق في مكة المكرمة 23.18%، والمدينة المنورة 16.96%، والرياض 10.61%، وجدة 10.34%، وفي المنطقة الشرقية 5.81%، وجازان 3.92%.

فيما سجلت الرخص الصادرة للفنادق ارتفاعًا في عسير 2.57%، وفي نجران 2.03%، والطائف 1.42%، وفي تبوك 1.42%، وذلك وفق بحسب صحيفة الاقتصادية.

أما عن الاشتراطات العامة، فقد تضمنت وضع ترخيص النشاط في مكان بارز في المكتب ويمنع استخدامه لغير الغرض، الذي خصص من أجله ولا يجوز تغيير النشاط أو تعديل مساحة المكتب بالزيادة أو النقصان إلا بعد أخذ موافقة البلدية المختصة.

كما أنه لا يسمح باستغلال المكاتب في الأنشطة المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة أو البيئة، ويجب تقديم عقد الإيجار في حال كان صاحب الطلب مستأجرا.