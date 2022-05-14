شركة نستله توفر وظائف إدارية وطبية شاغرة
كشفت شركة نستله (Nestle) السعودية عن توفر وظائف إدارية وطبية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
– المسمى الوظيفي:
1.مندوب طبي من هنا.
المؤهلات الوظيفية المطلوبة
– درجة البكالوريوس في التغذية / النظام الغذائي المفضل.
– ثنائي اللغة (الإنجليزية والعربية).
– يجب أن يكون موجودًا في الرياض.
– إظهار القدرة على بناء علاقة قوية مع مقدمي الرعاية الصحية.
– إظهار مهارات تواصل وشخصية ممتازة.
– خبرة 2-3 سنوات في دور مماثل مع تفضل شركة متعددة الجنسيات ؛ مفتوح للخريجين الجدد أيضًا.
2.مندوب مبيعات ميداني (مكة) من هنا.
المؤهلات الوظيفية :
شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
0 إلى 1 سنوات خبرة في العمل في منصب مماثل.
مهارات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية.
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