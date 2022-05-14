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شركة نستله توفر وظائف إدارية وطبية شاغرة

شركة نستله توفر وظائف إدارية وطبية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نستله (Nestle) السعودية عن توفر وظائف إدارية وطبية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

– المسمى الوظيفي:

1.مندوب طبي من هنا.

المؤهلات الوظيفية المطلوبة

– درجة البكالوريوس في التغذية / النظام الغذائي المفضل.
– ثنائي اللغة (الإنجليزية والعربية).
– يجب أن يكون موجودًا في الرياض.
– إظهار القدرة على بناء علاقة قوية مع مقدمي الرعاية الصحية.
– إظهار مهارات تواصل وشخصية ممتازة.
– خبرة 2-3 سنوات في دور مماثل مع تفضل شركة متعددة الجنسيات ؛ مفتوح للخريجين الجدد أيضًا.

2.مندوب مبيعات ميداني (مكة) من هنا.

المؤهلات الوظيفية :

شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
0 إلى 1 سنوات خبرة في العمل في منصب مماثل.
مهارات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية.


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