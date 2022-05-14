شركة نستله توفر وظائف إدارية وطبية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نستله (Nestle) السعودية عن توفر وظائف إدارية وطبية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

– المسمى الوظيفي:

1.مندوب طبي من هنا.

المؤهلات الوظيفية المطلوبة

– درجة البكالوريوس في التغذية / النظام الغذائي المفضل.

– ثنائي اللغة (الإنجليزية والعربية).

– يجب أن يكون موجودًا في الرياض.

– إظهار القدرة على بناء علاقة قوية مع مقدمي الرعاية الصحية.

– إظهار مهارات تواصل وشخصية ممتازة.

– خبرة 2-3 سنوات في دور مماثل مع تفضل شركة متعددة الجنسيات ؛ مفتوح للخريجين الجدد أيضًا.

2.مندوب مبيعات ميداني (مكة) من هنا.

المؤهلات الوظيفية :

شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

0 إلى 1 سنوات خبرة في العمل في منصب مماثل.

مهارات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية.