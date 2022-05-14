إجراءات يتم اتخاذها في حال تضرر السيارة من حفرية

الرياض(صدى):

تضرر السيارات في كثير من الأحيان بسبب المطبات الصناعية او الحفريات التي تفتقر لأدنى مقومات السلامة المرورية، لذا نستعرض في هذا التقرير الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية سيارتك في حالة تضررها من حفرية.

بداية يجب إيقاف السيارة عند مكان الحادث وتصويرها من كل الجهات وتصويؤ وصور الحفرية أيضًا وطباعة التقرير والتقدير وقدمها للمرور .

سيتواصل المرور مع الشركة لمراجعة الحادث، وفي حال وجود أي لبس يحق لهم الاعتراض، ثم الحصول على تقرير للحادث من شركة نجم لخدمات التأمين وعلى تقدير للسيارة من تقدير.

كما سيقوم المرور بتوجيهك للصيانة والتشغيل لأخذ خطاب بالشركة المسؤولة، أما في حال عدم استجابة الشركة يمكنك رفع دعوى للمحكمة العامة عن طريق بوابة ناجز واكمال البيانات اللازمة مع أخذ خطاب من المرور بعدم استجابة الشركة وارفاقه بالدعوى.