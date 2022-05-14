‏بالفيديو.. الحزن يخيم على وجه محمد بن زايد فوق قبر الشيخ خليفة

أبو ظبي(صدى):

ظهر الشيخ محمد بن زايد في مقطع فيديو أثناء دفن أخيه الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات والذي وافته المنية، الجمعة عن عمر 73 عاما.

ووثق الفيديو، ملامح الحزن والألم التي خيمت على وجه الشيخ محمد بن زايد فوق قبر أخيه الراحل الشيخ خليفة.

وشيع الشيخ محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان، مساء الجمعة، جثمان الشيخ خليفة بن زايد، إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين بأبوظبي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ومن الجدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي، انتخب اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.