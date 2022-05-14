بالفيديو.. السيدات ضحايا استغلال العمالة في ورش السيارات ومراكز الصيانة

الرياض(صدى):

تعاني بعض السيدات من الاستغلال المادي في ورش السيارات ومحلات الزينة، فيما قالت هيفاء النفيسة صاحبة إحدى مغاسل السيارات، أن أبرز المشاكل التي تواجه السيدات هي التسعيرة.

وأوضحت هيفاء النفيسة، أنه يتم رفع الأسعار على الفتيات في المغاسل ومراكز الصيانة، بينما لا يوجد هناك مواسم أو أوقات ذروة لذلك يجب أن تكون الأسعار ثابتة؛ لذلك يجب أن ترى الفتاة التسعيرة والمواد التي تستخدم في سيارتها.

وأشارت إلى أن بعض المغاسل تستخدم صابونًا غير مخصص للسيارات، مؤكدة أن التسعيرة ثابتة ولا تتغير، بحسب تقرير مصور لـ “ستوديو SBC”.