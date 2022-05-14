فوائد صحية هامة لليمون الأسود

أميرة خالد(صدى):

يقدم الليمون الأسود العديد من العناصر الغذائية الهامة فهو غني بالفيتامينات والمعادن والأملاح المختلفة مثل “فيتامين سي، وفيتامين د، والكالسيوم، والبوتاسيوم”.

وتضمن فوائده المساعدة في علاج الإصابة بالإسهال والمشاكل الهضمية المختلفة، والمساهمة في تنظيم الجهاز الهضمي والحماية من الإصابة بالإمساك وفتح الشهية.

كما يعمل على تعقيم الجسم وتنظيفه من السموم عن طريق محاربة البكتيريا والأوساخ بالجسم وإخراجها، واحتواء الليمون الأسود على فيتامين سي الذي يقوي من عمل الجهاز المناعي. الليمون الأسود.

ويحتوي الليمون الأسود أيضًا على المعادن والفيتامينات المهمة للجسم مثل فيتامين ب، وفيتامين د، حمض الفوليك، الأحماض الأمينية، الكالسيوم، الحديد، المغنسيوم، الفسفور، فيتامين سي.

كما يساعد في تعويض نقص العناصر الذي تحتاجه الحامل بعد الولادة والحمل وهي الفيتامينات والمعادن الضرورية، ومعالجة مشاكل الجهاز الهضمي التي تتمثل في الإمساك والغازات المزعجة.