بالفيديو.. ثلاث شقيقات أحسائيات يبدعن في صناعة الشوكولاتة

الشرقية(صدى):

أبدعن شقيقات أحسائيات في صناعة الشوكولاتة حيث بدأ المشروع صغيرًا وتطور حتى أصبح من أهم المصانع الغذائية في الأحساء.

وأصبح ومن الوجهات المفضلة التي تقصدها العوائل الأحسائية في مناسباتهم السعيدة حيث قادت الصدفة الشقيقات الثلاثة “ميرا ونورا وشيماء” إلى دخول مجال صناعة الحلويات والمخبوزات.

وقالت إحدى الشقيقات الثلاثة: “الشغف والحب هو ما دفعنا لهذه المهنة وحاولنا ندمج المذاقات العالمية بمذاقات المنطقة الخليجية وأسسنا المصنع الخاص لنا”.

فيما أضافت الشقيقة الثانية: “أتذكر دائمًا جملة ولي العهد وتشبيه للمواطن السعودي بجبل طويق فهذا يدفنا للأمام ونصيحتي للشباب اصنع فرصتك بنفسك”، بحسب قناة “الإخبارية”.