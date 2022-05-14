شاهد.. مختص: تشغيل التكييف دون إطفائه لفترة طويلة لا يضره

أميرة خالد(صدى):

أكد المختص في الكهرباء، المهندس عبد الإله الجريوي، إن تشغيل التكييف دون إطفائه لفترة طويلة لا يضره، لافتا:” التكييف إذا احتجته أشغله، وإذا لم نحتاج إليه نطفئه ونوفر الكهرباء”.

وأشار عبد الإله الجريوي:” التكييف ممكن أشغله 6 شهور متواصلة، ولا يوجد مشكلة ولا يضر الجهاز”، لافتا:”يتم اختيار المكيف بناء على عوامل خارجية وعوامل المساحة، فمثلًا المنطقة الشرقية والغربية لا يتناسب معها التكييف الصحراوي فهو مناسب للمنطقة الوسطى أكثر”.

وتابع: “أما الأماكن المغلقة مثل المولات وقاعات الأفراح، يتناسب معها التكييف المركزي”، مبينا أن التكييف من أكثر الأجهزة التي تزيد فاتورة الكهرباء، وكلما زادت درجة الحرارة الخارجية، قلت كفاءة وأداء المكيف، وبذلك يسحب كهرباء أكثر”.