الصين تعتذر عن استضافة كأس آسيا 2023

وكالات(صدى):

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “CFA”، أن الصين أبلغته رسمياً بأنها لن تستضيف منافسات نهائي كأس آسيا 2023.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان، أنه بعد مناقشات مكثفة، أبلغ الاتحاد الصيني لكرة القدم “CFA”، أنه لن يكون قادرًا على استضافة البطولة التي تضم 24 فريقًا في الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023.

وأشار إلى أن الاتحاد الصيني أرجع قراره إلى الظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات جائحة “كورونا” على أراضي الصين.

وتابع الاتحاد الآسيوي، أنه سيواصل العمل مع الشركاء التجاريين وكافة أطرف اللعبة من أجل تحديد الخطوات المقبلة، وسيتم الإعلان في الوقت المناسب عن الخطوات المقبلة المتعلقة باستضافة نهائيات كأس آسيا 2023.

وعبر عن تقديره للصين والاتحاد الصيني لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في الصين، لاتخاذ هذا القرار الصعب والضروري من أجل المصالح المشتركة لكأس آسيا 2023، حيث سيكون لدى الاتحاد الآسيوي الوقت الكافي من أجل تقييم الموقف بخصوص استضافة الكأس.