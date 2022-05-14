بينهم متورط بتفجيرات طابا.. الجيش المصري يصفي 3 قيادات داعشية في سيناء

القاهرة(صدى):

نجح الجيش المصري في تصفية 3 من قيادات تنظيم “داعش” الإرهابية خلال مداهمات بسيناء، بينهم أحد المتورطين في تفجيرات طابا التي وقعت عام 2004.

وأفادت مصادر قبلية بأن الجيش قام بتصفية ٣ من القيادات الداعشية بالتعاون مع اتحاد قبائل سيناء؛ وكان بينهم الإرهابي جميل سليمان زريعي المكنى “أبو أنس”، متورط في تفجيرات طابا وهرب من السجن عام 2011.

وأوضحت المصادر أنه تم تصفية “أبو أنس” وابنه وعنصر ثالث بعد اختبائهم في مبنى تابع لمديرية الصحة بقرية المقاطعة التابعة لمدينة الشيخ زويد.

وأكدت أن العناصر الداعشية كانت قد زرعت عبوات ناسفة بالقرب من المبنى، إلا أن الجيش المصري تمكن من تعقبهم، حيث قام الإرهابيون بإطلاق النيران ودارت اشتباكات أسفرت عن تصفية المتطرفين.