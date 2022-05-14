وزير الرياضة يشكر خادم الحرمين على رعايته لنهائي كأس الملك 

ماجد محمد(صدى):

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله، على رعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021- 2022، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، على حضوره وتشريفه لهذا الحدث الرياضي الكبير، الذي يُعد تجسيدًا واضحًا وجليًّا على اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة والرياضيين، وحرصهم المستمر على دعمهم وتمكينهم في مختلف مجالات الرياضة وألعابها.

وقال: “إن ما نعيشه من قفزات هائلة في المجال الرياضي، لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله سبحانه، ثم الدعم السخي الذي لامَس احتياجات رياضة الوطن، وبعون الله سنمضي قدمًا لتحقيق التطلعات، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات الشاملة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، نحو مستقبل مشرق بإذن الله تعالى”.

وهنّأ وزير الرياضة فريقي الهلال والفيحاء، على وصولهما إلى المباراة النهائية، على كأس خادم الحرمين الشريفين، راجيًا لهما التوفيق وتقديم مستويات فنية مميزة، تعكس الواقع المتطور لكرة القدم السعودية التي باتت محط أنظار الجماهير الرياضية في الداخل والخارج