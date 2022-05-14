أول خسوف تشهده المملكة في ٢٠٢٢.. الإثنين

الرياض(صدى):

تشهد الكرة الأرضية، خسوفا كليا للقمر، الاثنين 16 مايو، سوف يُرى في الأميركتين، وأوروبا الغربية، ومعظم إفريقيا، ويعد هذا الخسوف هو الأول من اثنين هذه السنة وسيمثل أول قمر بدر عملاق سنة 2022.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن هذا الخسوف عميق جدا، حيث ستكون مدته طويلة، إذ يستغرق القمر ساعة و25 دقيقة ليمر خلال ظل الأرض، مبيناً أن مدة كافة مراحل الخسوف سوف تستغرق 5 ساعات و18 دقيقة ما بين الساعة 04:32 و09:50 صباحاً بتوقيت مكة (01:32 و06:50 صباحاً.

وأكد أن هذه الظاهرة يمكن رؤيتها في كل المناطق التي يكون فيها الوقت ليلا، مشيراً إلى أن البعض سيرى الخسوف أفضل من البعض الآخر، اعتمادًا على الموقع الجغرافي حيث يرى إما مع شروق القمر أو غروبه عندما يكون منخفضًا في السماء.

ولفت إلى أن الأجزاء الغربية من المملكة ستشهد فقط خسوفا جزئيا للقمر بنسبة صغيرة قبل شروق شمس الاثنين، حيث سيكون القمر منخفضا نحو الأفق الجنوبي الغربي”.