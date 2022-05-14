الروقي :عدم إجادة الهلاليين للصياح كما يفعل الغير يجعل في نظر الساحة أن ظلمه عدالة
أعرب الناقد الرياضي فهد الروقي عبر تغريدة له، عن غضبه الشديد، بشأن القرارات المُتخذة بحق الهلال مؤخراً والتي وصفها بالظالمة.
وقال الروقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :” على أي أساس يلعب الهلال مع الفيحاء ثاني العيد وهو للتوّ مشارك في البطولة القارية
على أي أساس يلعب الاثنين في الكلاسيكو وهو لديه نهائي الكأس يوم الخميس”
وأضاف ” على أي أساس يلعب الهلال 4 مباريات دورية خارج ملعبه في مرحلة الحسم ؟.. عدم إجادة الهلاليين ل ( الصياح ) كما يفعل غيرهم يجعل في نظر الساحة أن ظلمه ( عدالة ).. فمن ظرف خارج الإطار الرياضي تعاطى معه ( الهُبل ) على أنه محاباة.. سحقا للعقول النتنة”
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