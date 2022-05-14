  • السبت 14 مايو

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  3. الروقي :عدم إجادة الهلاليين للصياح كما يفعل الغير يجعل في نظر الساحة أن ظلمه عدالة

الروقي :عدم إجادة الهلاليين للصياح كما يفعل الغير يجعل في نظر الساحة أن ظلمه عدالة

الروقي :عدم إجادة الهلاليين للصياح كما يفعل الغير يجعل في نظر الساحة أن ظلمه عدالة
طلال الغامدي(صدى):

أعرب الناقد الرياضي فهد الروقي عبر تغريدة له، عن غضبه الشديد، بشأن القرارات المُتخذة بحق الهلال مؤخراً والتي وصفها بالظالمة.

وقال الروقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :” على أي أساس يلعب الهلال مع الفيحاء ثاني العيد وهو للتوّ مشارك في البطولة القارية
على أي أساس يلعب الاثنين في الكلاسيكو وهو لديه نهائي الكأس يوم الخميس”

وأضاف ” على أي أساس يلعب الهلال 4 مباريات دورية خارج ملعبه في مرحلة الحسم ؟.. عدم إجادة الهلاليين ل ( الصياح ) كما يفعل غيرهم يجعل في نظر الساحة أن ظلمه ( عدالة ).. فمن ظرف خارج الإطار الرياضي تعاطى معه ( الهُبل ) على أنه محاباة.. سحقا للعقول النتنة”


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