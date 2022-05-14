شاهد.. استشاري: الجرعة الرابعة من لقاح كورونا ضرورية لمن يعانون من مشاكل في الجهاز المناعي

أميرة خالد(صدى):

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله الحقيل، أن الجرعة الرابعة من لقاح كورونا من الناحية العلمية عليها بعض الخلافات.

وأشار عبدالله الحقيل:”من الناحية النظرية يقال إن الناس الذي لديهم مشاكل طويلة جداً في الجهاز المناعي، ومضى على الجرعة الثالثة 3 شهور ربما يستفيدوا من الجرعة الرابعة”.

ولفت:”لا يوجد دراسات محكمة على المستوى العالمي الآن تدعم هذا بقوة، ولكن ننصح بها من يعانون من مشاكل في الجهاز المناعي بقوة”.

وأبان أن ارتفاع الإصابات بـ”كورونا” يعزى لفترة التقارب الاجتماعي بموسم العيد، لافتا:”لا داعي للقلق بسبب ارتفاع نسبة التحصين”.

فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. عبدالله الحقيل: الجرعة الرابعة للقاح #كورونا ضرورية فقط لمن لديهم أمراض مناعية..

ونهاية #كورونا ستكون بالمناعة الذاتية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/kYfGMUPiS0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 14, 2022