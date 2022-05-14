علماء يكشفون عن سر انتشار البقع البنية على الموز 

أميرة خالد(صدى):

أوضح علماء السبب وراء انتشار بقع بنية صغيرة على الموز، موضحين أنه يعود إلى الإنزيمات الموجودة في قشره، التي تتفاعل مع الأكسجين الموجود في الهواء، وهي عملية تُعرف باسم “البني الإنزيمي”.

وتحتوي قشور الموز على غاز يسمى الإيثيلين، الذي يكسر الكلوروفيل، المادة الكيميائية التي تحافظ على النباتات الخضراء، وفق مجلة “Physical Biology”.

وأشاروا:”اللون البني يأتي من الصبغات الداكنة، بما في ذلك الميلانين الموجود في شعر الإنسان وجلده، وتتشكل هذه الأصباغ في الموز عندما يتفاعل الأكسجين مع مركبات كيميائية طبيعية تسمى الفينولات في القشرة”.

وأبان أنه “عندما يصبح الموز بني اللون بكثرة، يتم تحويل الكثير من النشا إلى سكريات، مما يجعله مصدرا طبيعيا ممتازا للحلاوة، وعلى الرغم من ذلك، يميل الجمهور إلى التخلص من الموز ذو البقع البنية، كما اقترحوا أنه يمكن منع عملية تلون الموز من خلال إجراء التعديلات الجينية، أو توفير ظروف تخزين أفضل، مثل الحاويات الخاصة ذات مستويات الأكسجين المنخفضة.