شاهد.. أخصائي: يجب تعقيم غسالة الملابس في المغاسل بعد استخدامها 

أميرة خالد(صدى):

قال أخصائي مركز مراقبة السموم مجدي جمل الليل، إنه يجب تعقيم غسالة الملابس في “المغاسل” بعد استخدامها حتى لا تنتقل الأمراض من شخص لآخر.

وأوضح مجدي جمل الليل:”الملابس المتسخة فيها بقايا طعام وبقايا زيوت وأيضا قد يكون بها دم لو خلطت في خلطة مع الماء ستكون لحمل ميكروب قوي إذا كانت درجة الحرارة في الغسالة ليست واصلة إلى تعقيم الملابس قد تكون مصدرا لانتقال الميكروب من شخص لآخر”.

وأشار:”الغسالة نفسها بعد دورات معينة يتم تشغيلها ووضع مواد معقمة للغسالة من أجل ضمان أن المستخدم للملابس لا يتأثر”.