الدخيل: الشيخ محمد بن زايد كان طرفا رئيسيا في تقوية العلاقات السعودية الإماراتية ( فيديو)
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل أن الشيخ محمد بن زايد كان طرفا رئيسيا في تقوية العلاقات السعودية الإماراتية
وقال الدخيل :” اليوم حدث هذا الصباح أشبه ما حدث عام ٢٠٠٤، وهو ملمح رئيسي لابد من الوقوف عنده، وهو سلاسة انتقال الحكم في الأنظمة الوراثية بشكل يصعب وصفه”.
وأضاف ” سيكون خيار انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات هو تأكيد لهذه العلاقة القوية، والتي تنصب في مصلحة دول المنطقة ودول العالم العربي أجمع ”
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى #الإمارات تركي الدخيل:
الشيخ #محمد_بن_زايد كان طرفا رئيسيا في تقوية العلاقات السعودية الإماراتية@TurkiAldakhil #MBCinAweek pic.twitter.com/aGHIfTMxuV
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 14, 2022
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