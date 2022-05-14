مخاوف من أزمة غذاء عالمية بعد قرار الهند بحظر تصدير القمح

نيودلهي(صدى):

أُثيرت مخاوف من اندلاع أزمة غذاء عالمية بعد قرار الهند بحظر تصدير القمح ، خاصةً وأن الهند باتت مصدر مهم لصادرات القمح بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأرجعت الهند قرارها المفاجئ هذا إلى موجة حر قائظ أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وأثار قرار الهند مخاوف عالمية تتعلق بخطر ارتفاع أسعار القمح في مختلف دول العالم إلى مستويات قياسية جديدة، كما أن القرار من الممكن أن يؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا بشكل مباشر