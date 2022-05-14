الحماد : نهدف في شركة رافد لرفع الأمن في حافلات النقل المدرسي وتقييم السائقين نفسيا (فيديو)

الرياض(صدى):

‏أكد مدير تطوير قطاع النقل لشركة “رافد” فهد الحماد، أن الشركة هدفها الأول رفع الأمن والسلامة في حافلات النقل المدرسي، مبيناً أنها تحرص بشكل دوري على تقييم السائقين نفسيا لتقليل نسبة الحوادث.

وقال الحماد :” آلية التقييم النفسي تخضع لثلاث مراحل، المرحلة الأولى يقيم فيها سلوك السائق النفسي من خلال اختبار إلكتروني، بينما المرحلة الثانية يكون فيها تحليل نتائج السائقين حسب مستوى الخطورة”.

وأضاف ” أما المرحلة الثالثة يتم فيها فرز السائقين المصنفين من عالي الخطورة ومتوسطي الخطورة وتعيين برنامج إلكتروني لتحفيز سلوكايتهم أثناء القيادة ”