شاهد.. طفل يمني يثير موجة تعاطف خلال حديثة مع مذيعة مصرية

فهمي محمد(صدى):

أثار مقطع فيديو لطفل يمني يعيش في مصر، موجة تعاطف كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تحدث عن أمنيته بالعودة إلى بلاده ورغبته في تغيير الزمن إذا استطاع ذلك.

وظهر الطفل خلال الفيديو وهو يجيب على سؤال مذيعة عن أي عصر يحب أن يعيش؟، ليجيب الطفل البالغ 10 سنوات أنه “يريد أن يرجع إلى زمن اليمن قبل الحرب، ليرى أصدقاءه ويعيش طفولته معهم بأمان”.

وأضاف متحدثاً باللهجة المصرية “أنا سعيد بالحياة في مصر ولا ينقصني شيء سوى الذهاب إلى البحر الذي لطالما اعتدت الذهاب إليه في مدينتي باليمن”