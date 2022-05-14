غوارديولا: ” بن رحمة“ يعتبر أحد أخطر لاعبي وست هام يونايتد

وكالات(صدى):

قال الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن الدولي الجزائري سعيد بن رحمة يعد أحد أخطر لاعبي نادي وست هام يونايتد.

وأشار غوارديولا:”وست هام يقدم موسما مميزا، وهو يشكل الخطر على أي منافس بفضل الجودة التي يتميز بها نجومه أمثال بن رحمة، ولانزيني، وفولانس”، وفق تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي.

وكانت تقارير بريطانية، أشارت إلى أن ديفيد مويس يفكر جديا في التخلي عن بن رحمة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، باعتباره لا يقدم المردود المنتظر منه.