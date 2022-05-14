التشهير بمواطنة ومقيم ارتكبا مخالفة خلط البنزين

علي القحطاني(صدى):

شهرت وزارة التجارة، اليوم السبت، بمواطنة ومقيم ارتكبا مخالفة خلط البنزين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبدالرحمن الحسين، إن صاحبة محطة وقود ومقيما بنجلاديشيا ارتكبا مخالفة خلط بنزين 95 بـ91، ثم بيع الوقود المغشوش.

وأوضح أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة نص على التشهير وتوقيع غرامة مالية.

وعن وضع السيارات المتضررة، ذكر عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة تلزم ملاك المحطات المخالفة بإصلاح المركبات المتضررة، مبينا أنه يحق للمستهلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به أمام القضاء.