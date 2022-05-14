الهلال يرغب في التعاقد مع سليماني

طلال الغامدي(صدى):

اقترب المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني، من الرحيل عن صفوف سبورتينج لشبونة البرتغالي عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال المدير الفني روبن أموريم، مدرب سبورتينج لشبونة البرتغالي، إن ناديه لن يتمكن من الحفاظ على اللاعب البالغ من العمر 33عاما والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن سليماني تلقى عرض رسمي من الهلال ويدرس قبول فكرة الذهاب لأزرق الرياض بنهاية الموسم الحالي.

وكان الهلال يأمل إذا ما تم تعليق عقوبة المنع من التسجيل صيف 2022، إثر القرارات الصادرة في أزمة محمد كنو، ضم مهاجم جديد.