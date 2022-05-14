السومة: ديجاو وحجازي أصعب من واجهت من المدافعين

نواف السالم(صدى):

كشف محترف الأهلي، السوري عمر السومة، عن أفضل مدافع في دوري المحترفين، قائلا :”ديجاو وحجازي أصعب من واجهت من المدافعين، كلاهما يمتلك نفس أسلوب اللعب ويمتازان بالقوة والهدوء والصمود حتى النهاية، لا يستسلمان أبدًا”.

وأبان عمر السومة أن أزمة الأهلي هذا الموسم سببها الأبرز عدم التوفيق الذي لازم الفريق في البدايات، خاصة عدم تسجيل الأجانب والإصابة التي تعرض لها، وقد اختار مباراة حسم الدوري موسم 2014-2015 أمام الهلال كالأفضل في مسيرته الكروية.

وحول أفضل مدرب عمل معه، ذكر: “كريستيان جروس أكثر مدرب كنت مرتاحًا معه في الأهلي، لكن تكتيكيًا وفنيًا الأفضل هما سيرجي ريبروف وباولو جويدا”.