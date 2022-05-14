لدغة نحلة تتسبب في وفاة شاب 

القاهرة(صدى):

توفي شاب مصري بعد تعرضه للدغة نحلة، في إحدى المحافظات، مما أصاب أهالي منطقته بالحزن الشديد.

وتفصيلا، نقل الشاب المصري إلى أحد المستشفيات لعلاجه ولكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، بسبب معاناته من الحساسية.

واتضح أن الشاب المتوفي، استأجر في الفترة الأخيرة محطة لجمع المحاصيل الزراعية، وأثناء متابعة عمله، تعرض للدغة نحلة، فأغمي عليه، لينقل بعدها إلى أحد المستشفيات الخاصة.