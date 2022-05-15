فرح جفري تهدي ميسي قميص الأخضر: دايمًا كان يلهمني

طلال الغامدي(صدى):

أعربت فرح جفري، لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم، عن سعادتها بلقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في جدة، بعد أن أصبح سفيرًا للسياحة في المملكة.

ونشرت فرح صورًا لها مع ميسي وهي تقدم إليه هدية، عبارة عن قميصها مع المنتخب، قائلة: كبرت وأنا أتفرج على إبداع ميسي في الملعب. يلهمني دائمًا مثلما ألهم الملايين بطريقة لعبه وأدائه المبهر. سعيدة جدًّا بإتاحة الفرصة لمقابلة ليونيل. أرحب به سفيرًا للسياحة السعودية.

يذكر أن فرح جفري تلعب في فريق جدة إيجلز، الذي انضم لدوري جدة للسيدات، ووتتمتع بمهارة فائقة في كرة القدم.