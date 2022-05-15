الإطاحة بمعلمة استعانت بـ«البودي جاردات»

القاهرة(صدى):

ألقت قوات الأمن في مصر القبض على معلمة دروس خصوصية، عُرفت إعلاميا بـ مدرسة الأحياء.

وتبين أن المعلمة حاصلة على بكالوريوس ولا تعمل بأى مدرسة حكومية أو خاصة، وتقوم بتقديم الدروس الخصوصية دون تصريح من الجهات المعنية.

وكان مقطع قد تم تداوله للمعلمة التي قامت بتنظيم عرض تعليمي مسرحي بحضور مئات الطلاب، مستعينة بعدد من الحراس الشخصيين -بودي جاردات-.

وبمواجهة المعلمة والحراس، أقروا بتنظيم العرض المسرحي دون تصريح وأن الغرض من الاستعانة بالحراس الشخصيين لتنظيم العرض وتأمين الطلاب نظراً لكثافتهم.