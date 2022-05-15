أول ظهور رومانسي لطليق أصالة والسورية نيكول سعفان

القاهرة(صدى):

نشرت عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، صورا وثقت أول ظهور علني يجمعها مع المخرج المصري طارق العريان طليق الفنانة أصالة، بمفردهما.

ويأتي نشر نيكول سعفان للصور، بعد تداول أنباء خُطبتهما، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستقرام”.

وشاركت سعفان التي أفادت بعض المصادر أنها تصغر العريان بـ 30 عاما، مجموعة صور تجمعها بالمخرج طارق العريان أثناء تواجدهما سويا في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام، معلقة بقولها: زي انهاده من سنة في ميامي، في إشارة منها لارتباطهما منذ أكثر من عام.