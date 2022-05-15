رغد صدام حسين تهنىء الشيخ محمد بن زايد: حفظ الله بلدكم من الأشرار

بغداد(صدى):

هنأت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، الشيخ محمد بن زايد بعد رئاسته لدولة الإمارات.

وقالت رغد: سمو الشيخ محمد بن زايد، الأخ أبو خالد المحترم، أبارك لكم ولشعبكم العزيز انتخابكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة مع خالص الأمنيات بالتوفيق لقيادة بلدكم إلى كل مايليق بالمرحلة، مضيفة: حفظكم الله وحفظ شعبكم وبلدكم الجميل من شر الأشرار.

وكان المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، أعلن السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات خلفا للشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.