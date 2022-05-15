بدء تطبيق الدوام الصيفي بمدارس نجران اليوم

نجران(صدى):

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران تطبيق الدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي، وذلك في جميع المدارس الحكومية والأهلية التابعة لها بدءًا من اليوم الأحد.

ومن جانبه، ذكر جابر مدخلي المتحدث الرسمي بتعليم نجران، أن حضور الطلاب والطالبات سيكون للاصطفاف عند الساعة 6:45 صباحًا وبداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا.

أما فيما يتعلق بمدارس التوأمة للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، فأوضح أن حضور الطلاب والطالبات سيكون للاصطفاف للفترة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، وبداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا.

كما سيكون بداية الاصطفاف للفترة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا، وبداية الحصة الأولى الساعة 12:45 ظهرًا.