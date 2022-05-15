الغذاء والدواء توضح حقيقة احتواء البطيخ على بقايا مبيدات

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة احتواء “البطيخ” على بقايا مبيدات تحديداً نسبة عالية من مادة النترات.

وأكدت الهيئة، أنها تقوم بتنفيذ برنامج وطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية بأخذ عينات من الأسواق المركزية.

وأشارت إلى أنها تعمل على التأكد من خلال تلك العينات عبر مطابقتها للحدود المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات القياسية المعتمدة، وذلك بالتعاون مع وزارتي البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية والإسكان.