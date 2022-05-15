سائق توكتوك يقتل مواطناً بآلة حادة أثناء مشاجرتهم

القاهرة(صدى):

شهدت منطقة الزاوية الحمراء في محافظة القاهرة جريمة قتل مرّوعة، حيث أقدم سائق توكتوك على قتل مواطن أثناء مشادة كلامية بينهم.

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطاراً من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وبين سائق “توك توك” أدت بتعدى سائق التوكتوك على شقيقه بالضرب باستخدام “مفك”، مما أدى إلى وفاته.

وعلى الفور تم ضبط المشكو فى حقه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجارِ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله .