شاهد.. رد الحريري على انتقادات إعادة جدولة المباريات المتبقية في الدوري

ماجد محمد(صدى):

أوضح الناقد الرياضي سامي الحريري الرد على بعض الانتقادات حول إعادة جدولة المباريات المتبقية في بطولة دوري المحترفين ، لافتًا أن هذا القرار كان استثنائيًا ويجب احترامه.

وقال ” الحريري ” خلال مداخلة على برنامج ” أكشن مع وليد” :” إنه يجب في الوقت الحالي إنصاف مسئولي لجنة المسابقات برابطة المحترفين، مُشيرًا إلى أن البعض يعتقد وجود ظلم لتبرير أي خسارة له.

وأضاف الحريري في حديثة لمنتقدي إعادة جدولة الدوري:” هل من المطلوب أن يلعب فريق الهلال يوم الثلاثاء ويخوض مباراة أخرى يوم الخميس”، لافتًا أن فريق الهلال خاض معسكر خلال العيد.

وأكد سامي الحريري أثناء حديثه على أن عدالة المنافسة في الدوري لم تتأثر بإعادة جدولة الجولات المتبقية.