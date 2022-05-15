زيادة رأس مال أرامكو من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين

الرياض(صدى):

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الزيت العربية السعودية “أرامكو”، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهم واحد لكل 10 أسهم مملوكة في الشركة.

وأوضحت التقارير، أنه بذلك سيرتفع رأس مال الشركة من 60 مليار ريال إلى 75 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 25%، ليرتفع بلغ عدد أسهم الشركة من 200 مليار سهم إلى 220 مليار.

وتسعى الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.