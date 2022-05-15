أضرار قلة النوم على قرنية العين

أميرة خالد(صدى):

ربطت الكثير من الدراسات بين قلة النوم وأضرارها على الصحة، حيث وجد الباحثون أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر على كل من الخلايا الجذعية في القرنية وسطح الغشاء الدمعي للقرنية، ويحدث هذا التأثير كلما قلت فترة النوم عن 7 ساعات في اليوم.

وأفاد الباحثون بأن نقص النوم يتسبب في خشونة سطح العين والقرنية التي تعتبر السطح الأمامي الصافي للعين، ويوجد بها غشاء دمعي يساعد في الحفاظ على راحة العينين ويوفر الحماية من العدوى.

وأوضح الباحثون الأضرار الكثيرة الناتجة عن قلة النوم ومنها :

1: التأثير على عملية التمثيل الغذائي.

2: تضرر الأعصاب، وحدوث مشاكل في الذاكرة.

3: ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض والمشاكل النفسية.

4: ضعف في الجهاز المناعي.

5: زيادة الوزن وتراكم الدهون والسمنة.

6: الإصابة بمتلازمة التعب المزمن.

7: فقدان السيطرة على الأمراض المزمنة ومنها السكري وضغط الدم والكوليسترول.