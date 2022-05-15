كوريا الشمالية تستأنف بناء مفاعل نووي جديد

بيونج يانج(صدى):

استكملت كوريا الشمالية أعمال بناء مفاعل ثان في منشآتها النووية المثيرة للجدل في يونجبيون، وذلك بعد فترة طويلة من جمود فى نشاطها فى هذا المجال.

ويصل حجم المفاعل الجديد إلى عشرة أضعاف حجم المفاعل الحالي في يونجبيون، وبالتالي يمكن أن ينتج 10 أضعاف كمية البلوتونيوم لاستخدامها في الأسلحة النووية.

وسيكون هذا المفاعل قادرًا على إنتاج 55 كيلوجرامًا من البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة سنويا بمجرد تشغيله، وهي زيادة كبيرة عما يمكن أن ينتجه المفاعل القديم الذي تبلغ طاقته 5 ميجاوات.