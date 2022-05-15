سابك: بدء مرحلة التشغيل التجريبي للمجمع الصناعي لإنتاج البولي كربونات بالصين

الرياض(صدى):

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك ” عن بدء مرحلة التشغيل التجريبي للمجمع الصناعي لإنتاج البولي كربونات بالصين المملوك مناصفة مع “ساينوبيك”.

وأوضحت في بيان لها على “تداول”، إن طاقته الإنتاجية السنوية تقدر بـ 260 ألف طن، لافتة أن الأثر المالي سينعكس على نتائجها بعد الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي والبدء في التشغيل التجاري.

وأكدت الشركة على عدم وجود تغير في نطاق عمل المشروع، وعليه لم تتغير التكاليف المرتبطة به.

ويُذكر أن الشركة قد أعلنت في أكتوبر 2017 ترسية عقد الأعمال الهندسية والإنشائية لبناء المصنع، لافتةً أن قيمة المشروع 1.7 مليار دولار.