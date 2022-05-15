هدف يجيب على أبرز الأسئلة الشائعة من العملاء

الرياض(صدى):

نشر الحساب الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أبرز الأسئلة الشائعة من العملاء واجابتها عبر حسابه الرسمي على “تويتر” وجاءت كالتالي:

– هل يؤثر استخراج رخصة معلن عقاري من منصة الهيئة العامة للعقار على الاستفادة من برنامج إعانة البحث عن عمل؟

كل من لديه رخصة من ممارسة نشاط خاص مثل ترخيص المعلن العقاري أو غيره يؤثر على الأهلية في البرنامج.

– كيف يتم التحقق من بيانات دخل أفراد الأسرة؟

يتم التحقق من بيانات أفراد الأسرة التي تم إضافتها إلى طلب التقديم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

– ماهي خطوات تعديل بيانات أفراد الأسرة؟

يمكن إعادة التقدير لاحقا وفقا لإجراءات البرنامج وإدخال بيانات أفراد الأسرة بشكل صحيح.

– ماذا يقصد بالحد المانع؟

يتم احتساب الحد المانع بناء على عدد أفراد الأسرة المتقدم ودخل الزوج أو الزوجة بالنسبة للمتزوج ودخل الوالدين أو أحدهما بالنسبة لغير المتزوج، ويتم من خلاله قياس أهلية الفرد للحصول على العالة، ويزداد الحد المانع بزيادة عدد أفراد الأسرة، وللاطلاع على جدول الحد المانع يمكن زيارة موقع طاقاته.

– ماهي الية احتساب دخل الأسرة؟

يتم احتساب دخل الأسرة بناء على البيانات التي أدخلها مقدم الطلب عند التقدير ويتم التحقق منها مع الجهات ذات العلاقة، ويتم احتساب دخل الزوج أو الزوجة بالنسبة للمتزوج ودخل الوالدين أو أحدهما بالنسبة لغير المتزوج.

– أحد الوالدين متوفي ورقم هوية المتوفي قلقي، هل يتم قبول رقم الموية؟

يتم اضافة رقم الهوية للأب المتوفی أو الأم المنوفية حسب بيانات سجل الأسرة بغض النظر عن حالة الموية

– أنا مستفيد من برنامج إعالة البحث عن عمل ولم تظهر لي مهمة التدريب الالكتروني بجدول

المهام؟

يتم تعين الحمام من خلال ارسال روابط التدريب عبر البريد الالكتروني المسجل في منصة طاقات بالإضافة للإشعار عبر النافذة المثقة يمنحة.