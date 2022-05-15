شاهد.. لحظة إعلان فوز الطلبة السعوديين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة

علي القحطاني(صدى):

حصد طلاب وطالبات المملكة 22 جائزة عالمية، بعد مشاركتهم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2022”.

وتحدث الدكتور سعود بن سعيد المتحمي؛ الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، إلى مجموعة من الطلبة الفائزين قائلاً “الزمن الذي تعيشون فيه زمن ذهبي ليس هناك فشل؛ لا على مستوى العالم ولا على مستوى المملكة، لأنها بلد لها رؤية، لافتًا في هذا الصدد إلى أن رؤية المملكة تتحدث عنهم؛ عن مجتمع شاب حيوي”.

وقال نائب الأمين العام لمؤسسة “موهبة” الدكتور المهندس نزيه بن شجاع العثماني، أن “أفضل طالب اليوم في “آيسف” سعودي، الطلاب المشاركون بذلوا جهداً كبيراً في مختبراتهم ومعاملهم.. هؤلاء هم المستقبل فعلاً”.

وأكد أحد الطلاب المشاركين، أن يوم التتويج وإعلان الفائزين “خيالي” ، وقال علي العلي “في مسار النبات شاركنا بثلاثة بحوث وفزنا بها جميعاً” مضيفاً “قوة غير طبيعية من شباب وطلاب السعودية لقد شاركنا وأبدعنا” .

وأوضح الطالب عبدالله الغامدي؛ أفضل باحث على مستوى العالم في مسابقة ومعرض آيسف 2022 “معتادون على الفوز والتتويج وهذا طبع ومكانة السعودي، كما أن المواطن السعودي دائماً له مكان القمة والمركز الاول وإذا حققنا شيئاً فنحن أعدنا السعودي إلى مكانه الطبيعي”.

وعبرت الطالبة ماريا الغامدي؛ الحاصلة على المركز الرابع على مستوى العالم في الكيمياء عن شعورها بالفرحة، قائلة وهي تلتحف العلم السعودي بحب وفخر واعتزاز “شعورك عظيم وأنت تعمل وتجتهد كل يوم وأنت تمثل رؤية المملكة 2030، وعندما تحقق الإنجاز وترفع علم بلادك عالياً وخفاقاً أمام كل العالم، فهذا شعور وإحساس لا يُوصف، الحمد لله”.