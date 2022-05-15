شركة أمازون توفر وظائف إدارية شاغرة في الرياض وجدة
كشفت شركة أمازون العالمية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن إتاحة وظائف شاغرة لجميع المؤهلات في الرياض وجدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية :
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:
1- عامل مستودع (جدة):- معرفة وفهم بأساسيات اللغة الإنجليزية.- مهارات الحاسب الآلي الأساسية (القدرة على استخدام لوحة المفاتيح والماوس وإغلاق وفتح Windows ، وما إلى ذلك).
2- مُساعد موارد بشرية (الرياض):- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، علوم الحاسب، علم النفس) أو ما يعادلها.- خبرة سابقة في مجال ذات صلة في بيئة عمل مُماثلة.- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
3- مساعد خدمة عملاء:- شهادة الثانوية العامة فأعلى.- معرفة وفهم بأساسيات اللغة الإنجليزية.
وأفادت الشركة بأن طريقة التقديم ومعرفة باقي الشروط والوصف الوظيفي من خلال الرابط التالي:
1- عامل مستودع (جدة): هنا
2- مُساعد موارد بشرية (الرياض): هنا
3- مساعد خدمة عملاء: هنا
و(يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة)
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