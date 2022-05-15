الصحة توضح المواعيد المناسبة لزيارة الحوامل للطبيب

الرياض(صدى):

نشرت وزارة الصحة جدول بالمواعيد المناسبة لزيارة الحوامل للطبيب لمتابعة حالة الحمل.

وأوضحت “الصحة” أنه يُفضل زيارة الطبيب أثناء الحمل بين الأسبوع الأول والأسبوع الـ28 مرة واحدة شهريًّا.

كما يتم زيارته من الأسبوع الـ28 إلى الأسبوع الـ36 مرة واحدة كل أسبوعين، ومن الأسبوع الـ36 إلى الأسبوع الـ40 زيارة واحدة أسبوعيًّا.

كما ذكرت أن عدد الزيارات يزداد إذا كانت الحامل تعاني من حالات صحية مسبقًا مثل “مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم قبل الحمل” وحال ظهرت مشاكل أثناء الحمل.