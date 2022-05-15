علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2022 بنسبة 2.3% مقارنة بنظيره من العام الماضي أبريل 2021 م.

وسجل المؤشر ارتفاعا أعلى من الشهر السابق مارس 2022م ، حيث كان 2%، فيما هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.6% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3%.

وحقق قسم النقل ارتفاعًا بنسبة 4.6% متأثرا بارتفاع أسعار البنزين وأسعار شراء المركبات، مشيرة إلى أن قسم الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا بنسبة 4.3%، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية، كذلك سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفـاعا بلغت نسبته 2.8%؛ متأثرا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة.

وصعد قسم التعليم بنسبة 6.2%؛ متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بـنسبة 3.2%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات، بينما سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعا بلغت نسبته 0.2% متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن.