بالصور.. مواصفات سوبارو ليجاسي سبورت 2023

أميرة خالد(صدى):

قدمت شركة سوبارو اليابانية باقة متنوعة من السيارات القوية طول تاريخها العريق والممتد، بين فئة السيدان القياسية والرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

وكشف الصانع الياباني المخضرم وصاحب شعار نجوم الثريا، النقاب عن النسخة ليجاسي سبورت 2023 الجديدة، والتي تقدم عبر حزمة من التجهيزات.

وتتميز السيارة سوبارو ليجاسي سبورت 2023 بتقنية تنبيه حركة المرور الخلفية، ورصد ومتابعة النقاط العمياء، والتحذير عند مغادرة المسار، وتجنب الصدمات.

وترتكز السيارة سوبارو ليجاسي سبورت 2023 على مقاعد رياضية من جلد نابا الفاخر بلمسات متداخلة ايضا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

وجاءت السيارة بمحرك قياسي جديد تيربو، بسعة 2400 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 260 حصانا، و 375 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

وتتمتع السيارة سوبارو ليجاسي سبورت 2023 بجنوط رياضية رمادية اللون بتصميم هندسي مروحي بقياس 18 بوصة.